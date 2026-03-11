Concours de pêche Carna’Der

Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

2026-10-10

Concours de pêche des carnassiers en bateau en binôme sur 2 jours . Ouverture des inscriptions à partir du 6 juin 2026. Tout public

Concours de pêche des carnassiers en bateau en binôme 120 bateaux sur 2 jours.

Ouverture des inscriptions à partir du 6 juin 2026 .

English : Concours de pêche Carna’Der

Pair boat predator fishing competition 100 boats over 2 days. Registration opens on June 6, 2026

L’événement Concours de pêche Carna’Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne