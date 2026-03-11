Concours de pêche Carna’Der Giffaumont-Champaubert
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
2026-10-10
Concours de pêche des carnassiers en bateau en binôme 100 bateaux sur 2 jours . Ouverture des inscriptions à partir du 6 juin 2026Tout public
Ouverture des inscriptions à partir du 6 juin 2026 .
Port de Giffaumont Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est
English : Concours de pêche Carna’Der
Pair boat predator fishing competition 100 boats over 2 days. Registration opens on June 6, 2026
