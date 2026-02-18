RAND’AUTOMNE A GIFFAUMONT GIFFAUMONT CHAMPAUBERT Giffaumont-Champaubert
RAND’AUTOMNE A GIFFAUMONT GIFFAUMONT CHAMPAUBERT Giffaumont-Champaubert dimanche 11 octobre 2026.
RAND’AUTOMNE A GIFFAUMONT
GIFFAUMONT CHAMPAUBERT Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Tout public
4 parcours au choix de randonnée de 5-9-13 et 18 km au Der.
Gratuit -12 ans .
GIFFAUMONT CHAMPAUBERT Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 44 86 95 71 vitry.rando@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RAND’AUTOMNE A GIFFAUMONT Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT de la Marne