En route pour Tombouctou – Conte Musical, Der Nature, Giffaumont-Champaubert
jeudi 22 octobre 2026 · Der Nature · Giffaumont-Champaubert
Informations pratiques
En route pour Tombouctou – Conte Musical Jeudi 22 octobre, 15h00 Der Nature Marne
5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T15:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Anne-Claire Dromzée est accompagnatrice en montagne et conteuse. Elle monte en 2020, la Compagnie Entre deux avec le musicien Jean-Benoït Blandin. Tout deux crée des contes musicaux, parmi lesquels « EN ROUTE POUR TOMBOUCTOU » où quatre contes se conjuguent.
Quatre histoires avec chacune son héros : une grand-mère qui n’a pas froid aux yeux, un merle voyageur, une fourmi intrépide et un tout petit roi en quête d’amour. Les uns comme les autres sont animés par le voyage. Que faut-il pour réussir à cheminer si ce n’est en avoir profondément envie ? Et comme dans tous les voyages, ce sont les rencontres dont on se souviendra. « Elle est partie la petite fourmi, petit à petit, trouver des amis… »
Spectacle de 45 minutes pour tous, adultes et enfants à partir de 5 ans prêts à entendre le vent souffler dans les branches. Conte musical où les mots d’ Anne-Claire et la musique de Jean-Benoît s’accordent pour embarquer les spectateurs.
Der Nature 51290 Outines Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://champagne-ardenne.lpo.fr/ »}]
Dans le cadre de la Fête de la Grue, la LPO Champagne-Ardenne accueille Anne-Claire DROMZEE et Jean-Benoît BLANDIN, conteuse et musicien qui présentent un conte musical joyeux où la nature est reine. Compagnie Entre 2 Fête de la Grue et de la Migration
Compagnie Entre 2
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