Informations pratiques

Rogny-les-Sept-Écluses

Concours de pêche de l’APPMA La Tanche

Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 07:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

CHALLENGE JEAN JACQUES POITOU

Carte de pêche obligatoire

Individuel: 9h00-12h00

Américaine: 14h30-17h00

Pour le Matin INDIVIDUEL:

Inscriptions:7h00-8h00

8h00-8h15 tirage au sort

12h00 fin du concours

Remise lots 14h00

Pour l’après midi AMÉRICAINE:

Inscriptions: 13h00-13h30

Tirage au sort: 13h30-13h45

Fin du concours: 17h00

Remise des lots: 18h00

Restauration possible sur place .

Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 39 18 27 berthoerwan@gmail.com

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English : Concours de pêche de l’APPMA La Tanche

L’événement Concours de pêche de l’APPMA La Tanche Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !