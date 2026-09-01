Concours de pêche de l’APPMA La Tanche Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses
samedi 19 septembre 2026 · Rue Léon Jaupitre · Rogny-les-Sept-Écluses
Informations pratiques
Rogny-les-Sept-Écluses
Concours de pêche de l’APPMA La Tanche
Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
CHALLENGE JEAN JACQUES POITOU
Carte de pêche obligatoire
Individuel: 9h00-12h00
Américaine: 14h30-17h00
Pour le Matin INDIVIDUEL:
Inscriptions:7h00-8h00
8h00-8h15 tirage au sort
12h00 fin du concours
Remise lots 14h00
Pour l’après midi AMÉRICAINE:
Inscriptions: 13h00-13h30
Tirage au sort: 13h30-13h45
Fin du concours: 17h00
Remise des lots: 18h00
Restauration possible sur place .
Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 39 18 27 berthoerwan@gmail.com
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English : Concours de pêche de l’APPMA La Tanche
L’événement Concours de pêche de l’APPMA La Tanche Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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