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AGENDA · Rogny-les-Sept-Écluses

Concours de pêche de l’APPMA La Tanche Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses

samedi 19 septembre 2026 · Rue Léon Jaupitre · Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue Léon Jaupitre
Adresse
Rogny-les-Sept-Écluses
Ville
89220 Rogny-les-Sept-Écluses
Département
Yonne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rogny-les-Sept-Écluses

Concours de pêche de l’APPMA La Tanche

Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

CHALLENGE JEAN JACQUES POITOU
Carte de pêche obligatoire

Individuel: 9h00-12h00
Américaine: 14h30-17h00

Pour le Matin INDIVIDUEL:
Inscriptions:7h00-8h00
8h00-8h15 tirage au sort
12h00 fin du concours
Remise lots 14h00

Pour l’après midi AMÉRICAINE:
Inscriptions: 13h00-13h30
Tirage au sort: 13h30-13h45
Fin du concours: 17h00
Remise des lots: 18h00

Restauration possible sur place   .

Rue Léon Jaupitre Rogny-les-Sept-Écluses Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 39 18 27  berthoerwan@gmail.com

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English : Concours de pêche de l’APPMA La Tanche

L’événement Concours de pêche de l’APPMA La Tanche Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-08-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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