Concours de pêche Luzeret
Concours de pêche Luzeret samedi 25 avril 2026.
Luzeret
Concours de pêche
Route de Rivarennes Luzeret Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 07:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concours de pêche toute la journée.
Concours de pêche matin et après-midi avec pause repas. Cannes 11,5m max, amorce libre, esches 0,25 A 025F. Bourriche anglaise obligatoire. Un lot à chaque participant. 20 .
Route de Rivarennes Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 68 27 63
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English :
All-day fishing competition.
L’événement Concours de pêche Luzeret a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY