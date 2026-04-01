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Concours de pêche Luzeret

Concours de pêche Luzeret

Concours de pêche Luzeret samedi 25 avril 2026.

Adresse : Route de Rivarennes

Ville : 36800 Luzeret

Département : Indre

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Luzeret

Concours de pêche

Route de Rivarennes Luzeret Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 07:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concours de pêche toute la journée.
Concours de pêche matin et après-midi avec pause repas. Cannes 11,5m max, amorce libre, esches 0,25 A 025F. Bourriche anglaise obligatoire. Un lot à chaque participant. 20  .

Route de Rivarennes Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 68 27 63 

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English :

All-day fishing competition.

L’événement Concours de pêche Luzeret a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY

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