Luzeret

Concours de pêche

Route de Rivarennes Luzeret Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 07:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concours de pêche toute la journée.

Concours de pêche matin et après-midi avec pause repas. Cannes 11,5m max, amorce libre, esches 0,25 A 025F. Bourriche anglaise obligatoire. Un lot à chaque participant. 20 .

Route de Rivarennes Luzeret 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 70 68 27 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All-day fishing competition.

L’événement Concours de pêche Luzeret a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY