Concours de peinture Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Concours de peinture Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal mercredi 24 juin 2026.
Ploëzal
Concours de peinture
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le Domaine propose un concours de peinture inspiré des paysages de La Roche-Jagu, et parrainé par Lucien Pouëdras, mis à l’honneur cette année au château. Après une visite guidée de l’exposition qui lui est consacrée, laissez libre cours à votre créativité ! Un vote du public déterminera les œuvres qui se distinguent.
Au programme
10h Une visite privilégiée de l’exposition de Lucien Pouëdras dans le château, en sa présence, ou animée par notre équipe de médiation pour les participants et participantes de moins de 12 ans (RDV à 11h pour cette 2ème visite).
13h30-16h30 Trois heures pour immortaliser le paysage du parc, avec votre style et vos couleurs.
Une ambiance conviviale, ouvert à tous les niveaux. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concours de peinture Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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