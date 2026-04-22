Beinheim

Concours de pétanque

Beinheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez vous divertir en participant au concours de pétanque (doublette)

Inscription ouverte à tous. Restauration sur place possible sur réservation.

Journée Amicale, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Venez vous divertir en participant au concours de pétanque (doublettes formées). Inscription ouverte à tous de 9h à 9h30.

Possibilité de réserver le repas de midi. .

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est beinheimpc@gmail.com

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English :

Come and enjoy the pétanque competition (doublette)

Registration open to all. Catering available on reservation.

L’événement Concours de pétanque Beinheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg