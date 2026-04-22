Concours de pétanque Beinheim
Concours de pétanque Beinheim dimanche 3 mai 2026.
Beinheim
Concours de pétanque
Beinheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez vous divertir en participant au concours de pétanque (doublette)
Inscription ouverte à tous. Restauration sur place possible sur réservation.
Journée Amicale, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Venez vous divertir en participant au concours de pétanque (doublettes formées). Inscription ouverte à tous de 9h à 9h30.
Possibilité de réserver le repas de midi. .
Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est beinheimpc@gmail.com
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English :
Come and enjoy the pétanque competition (doublette)
Registration open to all. Catering available on reservation.
L’événement Concours de pétanque Beinheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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