Ouverture exceptionnelle pour une évasion assurée, Un jardin de Reines, Beinheim
Ouverture exceptionnelle pour une évasion assurée, Un jardin de Reines, Beinheim vendredi 5 juin 2026.
Ouverture exceptionnelle pour une évasion assurée 5 – 7 juin Un jardin de Reines Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite, accompagnée selon les disponibilités.
Un jardin de Reines 16 rue principale 67930 Beinheim Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est 06 52 48 98 10 En longeant la maison à colombages de 1748 par la cour de l’aubépine, l’ancien jardin nourricier vous invite à une évasion entre terre, hommes et ciel.
Quatre carrés, thématisés, de couleur, vous convient à la découverte de coins et recoins tantôt japonisant, potagers, fruitiers, forestiers…
Le jardin fait la part belle aux arbres remarquables, aux arbustes fleuris, aux vivaces couvrantes, aux bulbeuses momentanées, aux annuelles comblantes et aux bisannuelles vagabondes s’entremêlant dans une philanthropie jardinée.
Toute cette flore est hôte d’une large biodiversité passagère et saisonnière.
Visite libre et gratuite, accompagnée selon les disponibilités.
FP©
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