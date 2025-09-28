Découverte libre du jardin Schramm, Jardin Schramm, Beinheim

Découverte libre du jardin Schramm 5 – 7 juin Jardin Schramm Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Découverte libre d’un parc historique et bourse de plantes.

Jardin Schramm 3 rue principale 67930 Beinheim Beinheim 67930 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est La maison du baron Jean Adam Schramm (1760-1826), enfant de Beinheim qui devint général d’Empire, est aujourd’hui occupée par la communauté des communes. Avec le temps, son ancien jardin avait disparu. Dans le cadre d’une politique de mise en valeur du patrimoine, il a été remplacé par un jardin botanique conçu par la paysagiste Agnès Daval : sur une surface réduite, sont rassemblées dans des parterres réguliers de riches collections de plantes sauvages caractéristiques de la vallée rhénane et des vivaces, parmi lesquelles de somptueuses pivoines, ainsi que des roses du début du XIXe siècle ; plus loin s’étend une généreuse pelouse-prairie agrémentée d’une gloriette et longée par des haies arbustives.

Découverte libre d’un parc historique et bourse de plantes.

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