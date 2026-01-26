Concours de pétanque Bellechassagne
Concours de pétanque Bellechassagne dimanche 9 août 2026.
Concours de pétanque
Le Bourg Bellechassagne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La Société de chasse de Bellechassagne organise un concours de pétanque en partenariat à le comité des fêtes
Buvette et restauration sur place
Inscription à partir de 13h, jet de but à 14h .
Le Bourg Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 01 37 22 communedebellechassagne@orange.fr
English : Concours de pétanque
