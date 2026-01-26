Vide-greniers

Le Bourg Bellechassagne Corrèze

Début : 2026-07-18

La Société de chasse de Bellechassagne organise un vide-greniers toute la journée à partir de 8h.

En parrallèle, concours de pétanque sur inscriptions à partir de 13h et jet de but à 14h

Buvette et restauration sur place .

Le Bourg Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 97 93 41 communedebellechassagne@orange.fr

L’événement Vide-greniers Bellechassagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze