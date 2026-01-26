Vide-greniers Bellechassagne
Vide-greniers Bellechassagne samedi 18 juillet 2026.
Vide-greniers
Le Bourg Bellechassagne Corrèze
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La Société de chasse de Bellechassagne organise un vide-greniers toute la journée à partir de 8h.
En parrallèle, concours de pétanque sur inscriptions à partir de 13h et jet de but à 14h
Buvette et restauration sur place .
Le Bourg Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 97 93 41 communedebellechassagne@orange.fr
English : Vide-greniers
