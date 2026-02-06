Visite commentée Patrimoine Templier & Hospitalier Lieu-dit Le Bourg Bellechassagne

Visite commentée Patrimoine Templier & Hospitalier

Lieu-dit Le Bourg Eglise Bellechassagne Corrèze

Ouverture de la billetterie le 1er juillet 2026.

Tourisme Haute-Corrèze vous invite à venir découvrir les sites emblématiques de l’histoire des Templiers & Hospitaliers, aux sources de la Vézère. Pour ce faire une visite commentée de deux sites: église de Bellechassagne et l’église de Courteix, vous sont proposées.

Billetterie obligatoire soit en ligne soit auprès des bureaux d’information touristique (Meymac, Ussel, Neuvic et Bort les Orgues) .

