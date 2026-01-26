Randonnée des Templiers Bellechassagne
Lieu-dit Le Bourg Bellechassagne Corrèze
Le comité des fêtes de Bellechassagne organise une randonnée des Templiers avec au programme 8h accueil des randonneurs pour un départ à 9h. A 12h méchoui (sur réservations 06 37 01 37 22). L’après-midi concours de pétanque (restauration et buvette sur place) et marché festif. .
Lieu-dit Le Bourg Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 01 37 22 communedebellechassagne@orange.fr
