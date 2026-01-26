Randonnée des Templiers Bellechassagne

Randonnée des Templiers

Lieu-dit Le Bourg Bellechassagne Corrèze

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

2026-08-30

Le comité des fêtes de Bellechassagne organise une randonnée des Templiers avec au programme 8h accueil des randonneurs pour un départ à 9h. A 12h méchoui (sur réservations 06 37 01 37 22). L’après-midi concours de pétanque (restauration et buvette sur place) et marché festif. .

+33 6 37 01 37 22 communedebellechassagne@orange.fr

