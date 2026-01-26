Marché festif Bellechassagne
Marché festif Bellechassagne dimanche 30 août 2026.
Marché festif
Le Bourg Bellechassagne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le Comité des Fêtes de Bellechassagne organise un marché de producteurs festif avec la possibilité de restauration sur place et un concours de pétanque.
En parrallèle de cette journée, une randonnée Les Templiers est organisée inscription à partir de 8h et départ 9h. .
Le Bourg Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 01 37 22 communedebellechassagne@orange.fr
