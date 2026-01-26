Marché festif Bellechassagne

Marché festif

Le Bourg Bellechassagne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le Comité des Fêtes de Bellechassagne organise un marché de producteurs festif avec la possibilité de restauration sur place et un concours de pétanque.

En parrallèle de cette journée, une randonnée Les Templiers est organisée inscription à partir de 8h et départ 9h. .

Le Bourg Bellechassagne 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 01 37 22 communedebellechassagne@orange.fr

