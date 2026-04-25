Cloyes-les-Trois-Rivières

Concours de Pétanque

Boulodrome Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours de Pétanque organisé par l’association Fête le ensemble Douy. Ouvert à tous.

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Boulodrome Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Pétanque competition organized by the Fête le ensemble Douy association

L’événement Concours de Pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN