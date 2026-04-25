Concours de Pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières
Concours de Pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 13 juin 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concours de Pétanque
Boulodrome Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours de Pétanque organisé par l’association Fête le ensemble Douy. Ouvert à tous.
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Boulodrome Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Pétanque competition organized by the Fête le ensemble Douy association
L’événement Concours de Pétanque Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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