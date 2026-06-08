Arreau

Concours de pétanque doublette

Pré-Commun ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concours de pétanque en doublette le mercredi 26 août, à partir de 20h au Pré-Commun d’Arreau.

Mise 10€. Récompense engagements +60€

Buvette sur place

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Pré-Commun ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Double pétanque competition on Wednesday August 26, starting at 8pm at the Pré-Commun d’Arreau.

Stake 10? Reward commitments +60?

Refreshment bar on site

L’événement Concours de pétanque doublette Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65