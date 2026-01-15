Concours de pétanque Dunières

Concours de pétanque

Boulodrome Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Concours en doublettes organisé aux terrains de pétanque et au Pôle associatif par la Pétanque Dunièroise

Boulodrome Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Doubles competition organized by Pétanque Dunièroise at the pétanque courts and the Pôle associatif

