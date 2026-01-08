Cours de cuisine en duo: fou de chocolat Restaurant la Tour Dunières
Cours de cuisine en duo: fou de chocolat Restaurant la Tour Dunières samedi 9 mai 2026.
Cours de cuisine en duo: fou de chocolat
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
le duo (1 adulte et 1 enfant)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-09-12
15h à 18h30, partagez un moment gourmand et complice en duo parent-enfant ! Sous les conseils du chef, découvrez les secrets du chocolat lors d’un après-midi convivial et créatif. 70€ pour le duo (1 enfant et 1 adulte). Réservation au 04 71 66 86 66.
Restaurant la Tour Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com
English :
from 3 pm to 6:30 pm, share a gourmet moment with a parent-child duo! Under the chef?s guidance, discover the secrets of chocolate during a convivial and creative afternoon. 70? for the duo (1 child and 1 adult). Book on 04 71 66 86 66.
