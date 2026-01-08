Cours de cuisine en duo: fou de chocolat Restaurant la Tour Dunières

Cours de cuisine en duo: fou de chocolat

Restaurant la Tour Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

le duo (1 adulte et 1 enfant)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-09-12

15h à 18h30, partagez un moment gourmand et complice en duo parent-enfant ! Sous les conseils du chef, découvrez les secrets du chocolat lors d’un après-midi convivial et créatif. 70€ pour le duo (1 enfant et 1 adulte). Réservation au 04 71 66 86 66.

.

Restaurant la Tour Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

from 3 pm to 6:30 pm, share a gourmet moment with a parent-child duo! Under the chef?s guidance, discover the secrets of chocolate during a convivial and creative afternoon. 70? for the duo (1 child and 1 adult). Book on 04 71 66 86 66.

L’événement Cours de cuisine en duo: fou de chocolat Dunières a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme