Soirée cocktail et cinéma en plein air restaurant In secreto Dunières
Soirée cocktail et cinéma en plein air restaurant In secreto Dunières vendredi 15 mai 2026.
Dunières
Soirée cocktail et cinéma en plein air
restaurant In secreto 1588 La Villette, Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
laissez la magie opérer au Domaine In Secreto. Pour célébrer le retour des douces soirées printanières, nous vous avons concocté une parenthèse inédite où vous devenez l’acteur de votre soirée.
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restaurant In secreto 1588 La Villette, Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 48 48 domainedelavillette@insecreto.fr
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English :
let the magic happen at Domaine In Secreto. To celebrate the return of the mild spring evenings, we’ve concocted an original interlude where you become the actor of your evening.
L’événement Soirée cocktail et cinéma en plein air Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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