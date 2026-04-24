Dunières

Arts visuels texte textile

La Bobine créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

ATELIER RENCONTRE

Performance et présentation du parcours entre artisanat, art visuels et art vivant par Nawelle Aïnèche à l’espace Micro-Folie.

.

La Bobine créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

WORKSHOP ? MEETING

Performance and presentation of Nawelle Aïnèche?s journey through craft, visual and performing arts at Micro-Folie.

L’événement Arts visuels texte textile Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme