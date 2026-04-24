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Arts visuels texte textile Dunières

Arts visuels texte textile Dunières vendredi 29 mai 2026.

Adresse : La Bobine créative

Ville : 43220 Dunières

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Dunières

Arts visuels texte textile

La Bobine créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

ATELIER RENCONTRE
Performance et présentation du parcours entre artisanat, art visuels et art vivant par Nawelle Aïnèche à l’espace Micro-Folie.
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La Bobine créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

WORKSHOP ? MEETING
Performance and presentation of Nawelle Aïnèche?s journey through craft, visual and performing arts at Micro-Folie.

L’événement Arts visuels texte textile Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

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