Arts visuels texte textile Dunières
Arts visuels texte textile Dunières vendredi 29 mai 2026.
Dunières
Arts visuels texte textile
La Bobine créative Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
ATELIER RENCONTRE
Performance et présentation du parcours entre artisanat, art visuels et art vivant par Nawelle Aïnèche à l’espace Micro-Folie.
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La Bobine créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
WORKSHOP ? MEETING
Performance and presentation of Nawelle Aïnèche?s journey through craft, visual and performing arts at Micro-Folie.
L’événement Arts visuels texte textile Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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