Concours de pétanque

Boulodrome Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-06-05

Le club de pétanque Dunièrese a le plaisir d’organiser tous les vendredis soir un concours de pétanque ouvert à tous. Venez partager un moment convivial autour de ce jeu populaire !

.

Boulodrome Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Dunièrese Petanque Club is pleased to organize a petanque competition every Friday evening, open to all. Come and share a convivial moment around this popular game!

L’événement Concours de pétanque Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme