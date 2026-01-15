Concours de pétanque Dunières
Concours de pétanque Dunières vendredi 5 juin 2026.
Concours de pétanque
Boulodrome Dunières Haute-Loire
Début : Vendredi 2026-06-05
2026-06-05
Le club de pétanque Dunièrese a le plaisir d’organiser tous les vendredis soir un concours de pétanque ouvert à tous. Venez partager un moment convivial autour de ce jeu populaire !
Boulodrome Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
The Dunièrese Petanque Club is pleased to organize a petanque competition every Friday evening, open to all. Come and share a convivial moment around this popular game!
