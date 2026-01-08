Cours de cuisine en duo: cakes et petits gâteaux Restaurant la Tour Dunières

Cours de cuisine en duo: cakes et petits gâteaux

Restaurant la Tour Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

2026-06-06

Atelier parent-enfant avec le Chef Gilles Roux créez ensemble cakes et petits gâteaux ! De 15h à 18h, partagez un moment complice et gourmand. Idéal pour transmettre le plaisir de cuisiner. 70€ le duo. Réservation 04 71 66 86 66.

Restaurant la Tour Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

Parent-child workshop with Chef Gilles Roux: create cakes and cupcakes together! From 3pm to 6pm, share a moment of complicity and indulgence. Ideal for passing on the pleasure of cooking. 70? per duo. Booking: 04 71 66 86 66.

