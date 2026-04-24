Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tissons vos souvenirs ! Dunières

Tissons vos souvenirs ! Dunières vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 43220 Dunières

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Dunières

Tissons vos souvenirs !

Médiathèque Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

lors du traditionnel marché, partagez vos souvenirs et ils seront tissés entre eux dans une œuvre collective. Vous pourrez découvrir le métier à tisser SAORI et apprendre à l’utiliser.
  .

Médiathèque Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

at the traditional market, share your memories and they’ll be woven together in a collective work of art. Discover the SAORI loom and learn how to use it.

L’événement Tissons vos souvenirs ! Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

À voir aussi à Dunières (Haute-Loire)