Brocante et vide grenier

parking gymnase Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Faites de bonnes affaires et découvrez des trésors insoupçonnés en flânant parmi les stands des exposants. Voyagez dans le temps avec une exposition unique de voitures, motos et autres véhicules d’époque qui raviront les les passionnés d’automobiles.

parking gymnase Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Bargain and discover unsuspected treasures as you stroll through the exhibitors’ stands. Travel back in time with a unique exhibition of vintage cars, motorcycles and other vehicles that will delight car enthusiasts.

L’événement Brocante et vide grenier Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme