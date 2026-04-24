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Marché aux fleurs Dunières

Marché aux fleurs Dunières samedi 9 mai 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 43220 Dunières

Département : Haute-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Dunières

Marché aux fleurs

Place de la mairie Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

vente de plants de fleurs et plantes aromatiques organisée par l’EPHATA, samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h Place de la mairie.
infos 06 33 18 86 49
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Place de la mairie Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

sale of flower and herb plants organized by EPHATA, Saturday from 2 pm to 6 pm and Sunday from 9 am to 12 pm Place de la mairie.
info 06 33 18 86 49

L’événement Marché aux fleurs Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

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