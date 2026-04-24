Marché aux fleurs Dunières
Marché aux fleurs Dunières samedi 9 mai 2026.
Dunières
Marché aux fleurs
Place de la mairie Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
vente de plants de fleurs et plantes aromatiques organisée par l’EPHATA, samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 12h Place de la mairie.
infos 06 33 18 86 49
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Place de la mairie Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
sale of flower and herb plants organized by EPHATA, Saturday from 2 pm to 6 pm and Sunday from 9 am to 12 pm Place de la mairie.
info 06 33 18 86 49
L’événement Marché aux fleurs Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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