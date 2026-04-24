Film ceux de la Haute Loire Dunières
Film ceux de la Haute Loire Dunières jeudi 7 mai 2026.
Dunières
Film ceux de la Haute Loire
cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
20 h Ceux de la Haute-Loire 1939/1945 Mémoires et hommages un film présenté par le souvenir Français. Il dresse le portrait de femmes et hommes aux quatre coins du département.
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cinéma le Maubourg Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
8 pm Ceux de la Haute-Loire 1939/1945 Mémoires et hommages a film presented by the Souvenir Français. It portrays men and women from the four corners of the département.
L’événement Film ceux de la Haute Loire Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
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