Dunières

Film ceux de la Haute Loire

cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

20 h Ceux de la Haute-Loire 1939/1945 Mémoires et hommages un film présenté par le souvenir Français. Il dresse le portrait de femmes et hommes aux quatre coins du département.

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cinéma le Maubourg Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

8 pm Ceux de la Haute-Loire 1939/1945 Mémoires et hommages a film presented by the Souvenir Français. It portrays men and women from the four corners of the département.

L’événement Film ceux de la Haute Loire Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme