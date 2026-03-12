Concert country folk Dunières
Concert country folk Dunières samedi 18 avril 2026.
Concert country folk
L’épopée des vieux Zèbres Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert country folk avec Chantalle et ses musiciens à 19h30 à l’épopée des vieux zèbres -Repas possible sur réservation 06 64 77 04 33
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L’épopée des vieux Zèbres Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Country folk concert with Chantalle and his musicians at 7:30 p.m. at l?épopée des vieux zèbres -Meal available on reservation 06 64 77 04 33
L’événement Concert country folk Dunières a été mis à jour le 2026-03-12 par Haut Pays du Velay Tourisme