Concert country folk

L’épopée des vieux Zèbres Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concert country folk avec Chantalle et ses musiciens à 19h30 à l’épopée des vieux zèbres -Repas possible sur réservation 06 64 77 04 33

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L’épopée des vieux Zèbres Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Country folk concert with Chantalle and his musicians at 7:30 p.m. at l?épopée des vieux zèbres -Meal available on reservation 06 64 77 04 33

L’événement Concert country folk Dunières a été mis à jour le 2026-03-12 par Haut Pays du Velay Tourisme