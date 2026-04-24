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Vente de plants de légumes et fleurs Dunières

Vente de plants de légumes et fleurs Dunières jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Ecole St Joseph

Ville : 43220 Dunières

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Dunières

Vente de plants de légumes et fleurs

Ecole St Joseph Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 16:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

C’est le moment de faire pousser vos idées… et votre jardin ! L’association FJEP organise une vente de plants de légumes et fleurs.
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Ecole St Joseph Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

It’s time to grow your ideas… and your garden! The FJEP association is organizing a sale of vegetable and flower seedlings.

L’événement Vente de plants de légumes et fleurs Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme

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