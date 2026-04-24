Vente de plants de légumes et fleurs Dunières
Vente de plants de légumes et fleurs Dunières jeudi 7 mai 2026.
Dunières
Vente de plants de légumes et fleurs
Ecole St Joseph Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 16:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
C’est le moment de faire pousser vos idées… et votre jardin ! L’association FJEP organise une vente de plants de légumes et fleurs.
.
Ecole St Joseph Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s time to grow your ideas… and your garden! The FJEP association is organizing a sale of vegetable and flower seedlings.
L’événement Vente de plants de légumes et fleurs Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Dunières (Haute-Loire)
- Cours de cuisine en duo: fou de chocolat Restaurant la Tour Dunières 9 mai 2026
- Tissons vos souvenirs! Dunières 20 mai 2026
- Tissons vos souvenirs ! Dunières 29 mai 2026
- Instant musical Dunières 30 mai 2026
- Concours de pétanque Dunières 5 juin 2026