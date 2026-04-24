Dunières

Tissons vos souvenirs!

Médiathèque Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le temps d’un aprés-midi partagez vos souvenirs et ils seront tissés entre eux dans une œuvre collective. Vous pourrez découvrir le métier à tisser SAORI et apprendre à l’utiliser.

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Médiathèque Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Spend an afternoon sharing your memories, and they’ll be woven together in a collective work of art. Discover the SAORI loom and learn how to use it.

L’événement Tissons vos souvenirs! Dunières a été mis à jour le 2026-04-24 par Haut Pays du Velay Tourisme