Don du sang

pôle associatif Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 19:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-08-27

Participez à la collecte de sang organisée par l’Association pour le Don du Sang Bénévole. Rendez-vous de 16h à 19h au pôle associatif pour offrir un geste de solidarité et sauver des vies.

.

pôle associatif Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the blood drive organized by the Association pour le Don du Sang Bénévole. Join us from 4pm to 7pm at the Pôle Associatif to offer a gesture of solidarity and save lives.

L’événement Don du sang Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme