Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 19:00:00
2026-04-22 2026-08-27
Participez à la collecte de sang organisée par l’Association pour le Don du Sang Bénévole. Rendez-vous de 16h à 19h au pôle associatif pour offrir un geste de solidarité et sauver des vies.
pôle associatif Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Take part in the blood drive organized by the Association pour le Don du Sang Bénévole. Join us from 4pm to 7pm at the Pôle Associatif to offer a gesture of solidarity and save lives.
