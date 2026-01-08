Cours de cuisine menu végétarien Restaurant la Tour Dunières

Cours de cuisine menu végétarien

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières Haute-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

avec 2 portions à emporter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Cours de cuisine avec le Chef Gilles Roux créez un délicieux menu végétarien ! De 15h à 18h30, apprenez ses astuces et savourez un moment convivial. 60€ avec 2 portions à emporter. Places limitées. Réservation 04 71 66 86 66.

Restaurant la Tour 3 Route du Fraisse Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 86 66 contact@hotelrestaurantlatour.com

English :

Cooking classes with Chef Gilles Roux: create a delicious vegetarian menu! From 3 pm to 6:30 pm, learn his tricks and enjoy a convivial moment. 60? with 2 portions to take away. Places limited. Reservations: 04 71 66 86 66.

L’événement Cours de cuisine menu végétarien Dunières a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme