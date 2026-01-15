Concours de pétanque Dunières

Concours de pétanque

terrains de pétanque Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A partir de 13h30 concours de pétanque partie en doublette, restauration sur place, buvette. Nombreux lots à gagner. Venez passer un moment agréable.

.

terrains de pétanque Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 1:30 pm, pétanque competition double game, on-site catering, refreshments. Many prizes to be won. Come and have a good time.

