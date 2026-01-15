Concours de pétanque Dunières
Concours de pétanque Dunières mardi 14 juillet 2026.
Concours de pétanque
terrains de pétanque Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A partir de 13h30 concours de pétanque partie en doublette, restauration sur place, buvette. Nombreux lots à gagner. Venez passer un moment agréable.
terrains de pétanque Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
From 1:30 pm, pétanque competition double game, on-site catering, refreshments. Many prizes to be won. Come and have a good time.
L’événement Concours de pétanque Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme