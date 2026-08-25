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Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue Langres

dimanche 13 septembre 2026 · Langres

Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Place Bel Air, Terrain derrière l'ancienne école de musique
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue

Place Bel Air, Terrain derrière l’ancienne école de musique Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Tout public
4ème Edition
Concours en mémoire du Papy François THOMAS

Pré-Inscription conseillée par téléphone ou de 9h à 10h le dimanche

Buvette et restauration sur place

Musique avec le groupe Carré d’As, Concert à 17h30

De nombreux lots sont à gagner ! Aucun argent ne sera remis en jeu

Jet du but à 10h   .

Place Bel Air, Terrain derrière l’ancienne école de musique Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 77 75 71 

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English :

L’événement Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue Langres a été mis à jour le 2026-08-23 par Antenne du Pays de Langres

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