Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue Langres
dimanche 13 septembre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue
Place Bel Air, Terrain derrière l’ancienne école de musique Langres Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
4ème Edition
Concours en mémoire du Papy François THOMAS
Pré-Inscription conseillée par téléphone ou de 9h à 10h le dimanche
Buvette et restauration sur place
Musique avec le groupe Carré d’As, Concert à 17h30
De nombreux lots sont à gagner ! Aucun argent ne sera remis en jeu
Jet du but à 10h .
Place Bel Air, Terrain derrière l’ancienne école de musique Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 77 75 71
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English :
L’événement Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue Langres a été mis à jour le 2026-08-23 par Antenne du Pays de Langres
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