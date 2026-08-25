Informations pratiques

Langres

Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue

Place Bel Air, Terrain derrière l’ancienne école de musique Langres Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

4ème Edition

Concours en mémoire du Papy François THOMAS

Pré-Inscription conseillée par téléphone ou de 9h à 10h le dimanche

Buvette et restauration sur place

Musique avec le groupe Carré d’As, Concert à 17h30

De nombreux lots sont à gagner ! Aucun argent ne sera remis en jeu

Jet du but à 10h .

Place Bel Air, Terrain derrière l’ancienne école de musique Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 83 77 75 71

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English :

L’événement Concours de Pétanque en doublette La Boule qui tue Langres a été mis à jour le 2026-08-23 par Antenne du Pays de Langres