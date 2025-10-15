CONCERT MALÏS + LOUISE-ELLIE Langres

CONCERT MALÏS + LOUISE-ELLIE

Salle Jean-Favre Langres

2026-04-03

fin : 2026-04-03

MALÏS

Le trio Malïs vous invite dans son univers onirique, au travers d’une musique contemplative à la croisée des genres, fortement inspirée par le jazz.

Avec son premier album Tour du lac , sorti en septembre 2025, il met en musique une promenade autour du lac de la Liez, berceau de son inspiration.

Le trio se compose de Constantin Alaïmalaïs au saxophone et à la composition, Gabriel Westphal à la batterie et aux percussions et de Paul Sany aux synthétiseurs.

LOUISE-ELLIE

Louise-Ellie est une auteure, compositrice et interprète s’inscrivant dans un répertoire folk. Depuis mai 2018, Louise défend sur scène des textes écrits en français, alliés à des rythmiques assurées par Ellie, sa guitare.

À ce tandem d’apparence classique, se sont vus s’ajouter au fil des scènes, divers instruments tels que le ukulélé, l’harmonica ainsi que quelques percussions accrochées aux chaussures de la chanteuse.

Depuis sa naissance, le duo a pu écumer de nombreuses scènes du Grand Est et jongler entre premières parties d’artistes (tels que Emma Peters, La Rue Kétanou, Tété, les Ogres de Barback ou encore Gaëtan Roussel) et festivals estivaux. .

Salle Jean-Favre Langres 52200

