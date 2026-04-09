Fête de la Musique à Langres Langres
Fête de la Musique à Langres Langres dimanche 21 juin 2026.
Langres
Fête de la Musique à Langres
Centre-ville Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Comme à l’accoutumée, la musique envahit les rues de Langres pour un après-midi et une soirée festive.
Le programme est en cours de construction !
Gratuit .
Centre-ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement Fête de la Musique à Langres Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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