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Fête de la Musique à Langres Langres

Fête de la Musique à Langres Langres dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Fête de la Musique à Langres

Centre-ville Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Comme à l’accoutumée, la musique envahit les rues de Langres pour un après-midi et une soirée festive.
Le programme est en cours de construction !

Gratuit   .

Centre-ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34  accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique à Langres Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres

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