Concours de pétanque en doublette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal

Villeréal

Concours de pétanque en doublette promotion

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Concours de pétanque en doublette promotion (3 concours).

Début des opérations à 14h30.

Concours de pétanque en doublette promotion (3 concours).

Début des opérations à 14h30. .

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 41 57

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English : Concours de pétanque en doublette promotion

Promotional double pétanque competition (3 contests).

Start at 2.30pm.

L’événement Concours de pétanque en doublette promotion Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides