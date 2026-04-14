Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque en doublette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal

Concours de pétanque en doublette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal

Concours de pétanque en doublette promotion Terrain de pétanque des Rivierettes Villeréal vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Terrain de pétanque des Rivierettes

Adresse : Boulevard Alphonse de Poitiers

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Villeréal

Concours de pétanque en doublette promotion

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Concours de pétanque en doublette promotion (3 concours).
Début des opérations à 14h30.
Concours de pétanque en doublette promotion (3 concours).
Début des opérations à 14h30.   .

Terrain de pétanque des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 41 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque en doublette promotion

Promotional double pétanque competition (3 contests).
Start at 2.30pm.

L’événement Concours de pétanque en doublette promotion Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)