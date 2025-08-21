Circuit de la Bastide Royale Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne

Circuit de la Bastide Royale Villeréal Vélo de route Difficile

Circuit de la Bastide Royale Villeréal Place de la Halle 47210 Villeréal Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 74000.0 Tarif :

Dans un paysage associant élévage de canard, vergers de pruniers et de noisetiers, champs de céréales et prairies, vous roulerez de Villeréal en villages.

Entre des haltes gourmandes ou curieuses à l’observatoire des oiseaux du lac du Brayssou, vous découvrirez des églises romanes, des châteaux…

Difficile

English : Circuit de la Bastide Royale Villeréal

In a landscape combining duck breeding, plum and hazelnut orchards, cereal fields and meadows, you will drive from Villeréal to villages.

Between greedy or curious stops at the bird observatory of the Brayssou lake, you will discover Romanesque churches, castles…

Deutsch : Circuit de la Bastide Royale Villeréal

In einer Landschaft, die Entenaufzucht, Pflaumen- und Haselnussplantagen, Getreidefelder und Wiesen miteinander verbindet, fahren Sie von Villeréal durch die Dörfer.

Zwischen Zwischenstopps für Feinschmecker oder Neugierige am Vogelobservatorium des Lac du Brayssou entdecken Sie romanische Kirchen, Schlösser…

Italiano :

In un paesaggio che combina allevamenti di anatre, frutteti di prugne e nocciole, campi di cereali e prati, si va da Villeréal ai villaggi.

Tra soste gastronomiche o curiose all’osservatorio ornitologico del lago Brayssou, scoprirete chiese romane, castelli…

Español : Circuit de la Bastide Royale Villeréal

En un paisaje que combina granjas de patos, huertos de ciruelas y avellanas, campos de cereales y praderas, conducirá desde Villeréal hasta los pueblos.

Entre paradas gastronómicas o curiosas en el observatorio de aves del lago de Brayssou, descubrirá iglesias romanas, castillos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine