Villeréal, de la Bastide à l’église de Parisot Villeréal Lot-et-Garonne

Villeréal, de la Bastide à l’église de Parisot 47210 Villeréal Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Au départ d’une des plus remarquables bastides de la Vallée du Dropt, qui a conservé intacte sa Halle et sa place des cornières, ce circuit monte sur le pech de Parisot avant de longer la rivière.

English : Villeréal, de la Bastide à l’église de Parisot

Starting in one of the most remarkable bastides in the valley of the river Dropt, which has kept its market hall and its square with arcades, this track climbs up the ‘Pech de Parisot’ (hill of Parisot) before continuing along the river.

Deutsch : Villeréal, de la Bastide à l’église de Parisot

Ausgehend von einer der bemerkenswertesten Bastiden des Dropt-Tals, die ihre Markthalle und ihren Place des cornières unverändert erhalten hat, steigt dieser Rundweg auf den Pech de Parisot, bevor er am Fluss entlangführt.

Italiano :

Partendo da uno dei più notevoli bastides della Valle del Dropt, che ha mantenuto intatte la sua sala del mercato e la sua place des cornières, questo tour sale fino al pech de Parisot prima di seguire il fiume.

Español : Villeréal, de la Bastide à l’église de Parisot

Partiendo de una de las bastidas más notables del Valle del Dropt, que ha conservado intactas su sala de mercado y su plaza de las cornières, este recorrido sube hasta el pech de Parisot antes de seguir el río.

