Foire antiquités-brocante

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez chiner à Villeréal ! Les brocanteurs et antiquaires prennent possession de la place de la halle. Ils nous proposent de découvrir des objets de qualité rares, originaux ou des objets qui nous sont familiers. Vous y trouverez peut-être la pièce manquante à votre collection …

Les professionnels présents lors de cette journée consacrée aux antiquités vous permettront peut-être de trouver la pièce manquante à votre collection…

Restauration possible dans le village. .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 66 75

English : Foire antiquités-brocante

Come to Villeréal to hunt! Antique dealers and antique dealers take possession of the market square. They offer us the opportunity to discover rare, original or familiar objects of quality. You may find the missing piece to your collection ..

