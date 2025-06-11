Opéra Eugène Oneguine Salle François Mitterrand Villeréal

Opéra Eugène Oneguine

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de l’opéra de Tchaïkovski, Eugène Oneguine.

Durée 4h05 (2 entractes)

En adaptant le poème de Pouchkine pour l’opéra, Tchaïkovski signe un chef-d’œuvre éblouissant qui séduit par sa musique bouleversante et ses nombreuses arias introspectives dont la fameuse scène de la lettre du personnage de Tatiana.

Synopsis Eugène Onéguine accompagne son ami Lenski chez sa fiancée Olga. Tatiana, la sœur de cette dernière, confesse son amour à Onéguine. Mais il la rejette. Lors d’un bal, il s’amuse à flirter avec Olga au point d’attiser la colère de son ami, qui le provoquera en duel.

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

English : Opéra Eugène Oneguine

As part of its cultural program, the Mairie de Villeréal invites you to enjoy a giant-screen retransmission of Tchaikovsky’s opera Eugene Onegin, live from the New York Met.

Running time: 4:05 (2 intermissions)

German : Opéra Eugène Oneguine

Im Rahmen seines Kulturprogramms bietet Ihnen das Rathaus von Villeréal die Übertragung von Tschaikowskys Oper Eugen Onegin auf Großleinwand und direkt aus der Met in New York an.

Dauer: 4:05 Stunden (2 Pausen)

Italiano :

Nell’ambito del suo programma culturale, il municipio di Villeréal propone una trasmissione su schermo gigante in diretta dal Met di New York dell’opera Eugene Onegin di Tchaikovsky.

Durata: 4h05 (2 intervalli)

Espanol : Opéra Eugène Oneguine

En el marco de su programa cultural, el ayuntamiento de Villeréal ofrece una retransmisión en directo en pantalla gigante desde el Met de Nueva York de la ópera Eugene Onegin de Chaikovski.

Duración: 4h05 (2 intermedios)

