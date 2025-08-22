Villeréal, le circuit de la bastide royale Villeréal Lot-et-Garonne

Villeréal, le circuit de la bastide royale A cheval Facile

Villeréal, le circuit de la bastide royale 47210 Villeréal Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Nommée également la bastide du Cheval, la vieille cité de Villeréal célèbre pour son patrimoine datant du moyen-âge, possède un haras national et une école de formation aux métiers du cheval.

+33 5 53 66 14 14

English : Villeréal, le circuit de la bastide royale

Also called the ‘Bastide du Cheval’ (the bastide of the horses), the old village Villeréal, famous for its heritage dating from the Middle Ages, has a national stud farm and a training school for horse trades.

Deutsch : Villeréal, le circuit de la bastide royale

Die alte Stadt Villeréal, die auch als Pferdebastide bezeichnet wird und für ihr mittelalterliches Kulturerbe berühmt ist, besitzt ein Nationalgestüt und eine Ausbildungsstätte für Pferdeberufe.

Italiano :

Conosciuta anche come la bastide del cavallo, l’antica città di Villeréal, famosa per il suo patrimonio risalente al Medioevo, ospita una scuderia nazionale e una scuola di formazione per il commercio dei cavalli.

Español : Villeréal, le circuit de la bastide royale

Conocida también como la bastida del caballo, la antigua ciudad de Villeréal, famosa por su patrimonio que se remonta a la Edad Media, cuenta con una yeguada nacional y una escuela de formación ecuestre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine