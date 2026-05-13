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CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTES CHALLENGES HYGOUNET ET TRAMONTIN La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTES CHALLENGES HYGOUNET ET TRAMONTIN La Salvetat-sur-Agout samedi 8 août 2026.

Adresse : Boulodrome du Redoundel

Ville : 34330 La Salvetat-sur-Agout

Département : Hérault

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif : 15 15

La Salvetat-sur-Agout

CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTES CHALLENGES HYGOUNET ET TRAMONTIN

Boulodrome du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Fête locale 2026 La Salvetat sur Agoût
Concours de pétanque en triplettes Challenges Hygounet et Tramontin
Mises et coupes aux vainqueurs sont à gagner.
Buvette.   .

Boulodrome du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 62 41 17 29  jerome.quirant@orange.fr

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English :

Local festival 2026 La Salvetat sur Agoût
Petanque competition in triples ? Hygounet and Tramontin Challenges

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTES CHALLENGES HYGOUNET ET TRAMONTIN La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34

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