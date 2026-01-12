Concours de pétanque et soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm
Concours de pétanque et soupe aux choux
caserne des Pompiers Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
inscription dès 14h concours de pétanque
19h soupe aux choux
caserne des Pompiers Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
registration from 2 pm petanque competition
7pm cabbage soup
