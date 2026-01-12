Concours de pétanque et soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm

Concours de pétanque et soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm samedi 11 juillet 2026.

caserne des Pompiers Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

2026-07-11

inscription dès 14h concours de pétanque
19h soupe aux choux
caserne des Pompiers Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

registration from 2 pm petanque competition
7pm cabbage soup

