Concours de pétanque et soupe aux choux

caserne des Pompiers Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

inscription dès 14h concours de pétanque

19h soupe aux choux

.

caserne des Pompiers Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

registration from 2 pm petanque competition

7pm cabbage soup

L’événement Concours de pétanque et soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme