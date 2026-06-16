Concours de pétanque & karaoké | Prades Prades
Concours de pétanque & karaoké | Prades Prades lundi 13 juillet 2026.
Prades
Concours de pétanque & karaoké | Prades
Le bourg Prades Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Organisé par le comité des fêtes, avec Dynamic Emotion !
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Le bourg Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes prades.haut-allier@wanadoo.fr
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English :
Organized by the Festival Committee, featuring Dynamic Emotion!
L’événement Concours de pétanque & karaoké | Prades Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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