Concours de pétanque & karaoké | Prades Prades lundi 13 juillet 2026.

Prades

Concours de pétanque & karaoké | Prades

Le bourg Prades Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Organisé par le comité des fêtes, avec Dynamic Emotion !

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Le bourg Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes prades.haut-allier@wanadoo.fr

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English :

Organized by the Festival Committee, featuring Dynamic Emotion!

L’événement Concours de pétanque & karaoké | Prades Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier