Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès jeudi 2 juillet 2026.

La Salvetat-Peyralès

Concours de pétanque

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le rendez-vous estival du jeudi soir. Nombreux lots à gagner. Buvette et snacks sur place.

10 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie amicale.pompiers.lsp@gmail.com

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English :

The Thursday night summer event. Lots of prizes to win. Refreshments and snacks available on site.

L’événement Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)