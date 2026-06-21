Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès
Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès jeudi 2 juillet 2026.
La Salvetat-Peyralès
Concours de pétanque
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le rendez-vous estival du jeudi soir. Nombreux lots à gagner. Buvette et snacks sur place.
10 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie amicale.pompiers.lsp@gmail.com
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English :
The Thursday night summer event. Lots of prizes to win. Refreshments and snacks available on site.
L’événement Concours de pétanque La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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