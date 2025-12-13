Concours de pétanque Boulodrome Les Moutiers-en-Retz
Concours de pétanque Boulodrome Les Moutiers-en-Retz mardi 7 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Concours de pétanque
Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-04 14:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Les concours de pétanque aux Moutiers-en-Retz des moments de convivialité et de compétition !
Venez montrer votre adresse et votre passion pour la pétanque aux concours organisés par l’association Elan Monastérien aux Moutiers-en-Retz.
Les compétitions de pétanque sont une bonne occasion de se mesurer à d’autres joueurs et de tester ses compétences. Qui remportera le concours ?
Informations pratiques
concours tous les mardis en juillet et août
concours de pétanque en doublettes, en 4 parties
ouvert à tous habitants, vacanciers, débutants ou experts
inscription sur place à partir de 13h30
jet du but à 14h
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 39 26 05 michel.joyeux@neuf.fr
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English :
Petanque competitions in Les Moutiers-en-Retz: moments of conviviality and competition!
L’événement Concours de pétanque Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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