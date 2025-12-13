Concours de pétanque Boulodrome Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Concours de pétanque

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-04 14:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les concours de pétanque aux Moutiers-en-Retz des moments de convivialité et de compétition !

Venez montrer votre adresse et votre passion pour la pétanque aux concours organisés par l’association Elan Monastérien aux Moutiers-en-Retz.

Les compétitions de pétanque sont une bonne occasion de se mesurer à d’autres joueurs et de tester ses compétences. Qui remportera le concours ?

Informations pratiques

concours tous les mardis en juillet et août

concours de pétanque en doublettes, en 4 parties

ouvert à tous habitants, vacanciers, débutants ou experts

inscription sur place à partir de 13h30

jet du but à 14h

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Boulodrome 31 bis rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 39 26 05 michel.joyeux@neuf.fr

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English :

Petanque competitions in Les Moutiers-en-Retz: moments of conviviality and competition!

L’événement Concours de pétanque Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic