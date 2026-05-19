Liginiac

Concours de pétanque

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le club de tennis de Liginiac organise un concours de pétanque, ouvert à tous à côté de la salle des fêtes. .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze