Concours de pétanque Liginiac
Concours de pétanque Liginiac samedi 11 juillet 2026.
Liginiac
Concours de pétanque
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le club de tennis de Liginiac organise un concours de pétanque, ouvert à tous à côté de la salle des fêtes. .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Liginiac (Corrèze)
- Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac 30 mai 2026
- Les Jeudis de l’Aventure Liginiac 2 juillet 2026
- Soirée DJ DJ surprise Liginiac 3 juillet 2026
- Repas d’été Liginiac 4 juillet 2026
- Les siestes électroniques Liginiac 5 juillet 2026