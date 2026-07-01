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Concours de pétanque Boulodrome Parc Municipal Ligny-en-Barrois

mardi 14 juillet 2026 · Boulodrome Parc Municipal · Ligny-en-Barrois

Concours de pétanque Boulodrome Parc Municipal Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Boulodrome Parc Municipal
Adresse
Avenue Louis Dodin
Ville
55500 Ligny-en-Barrois
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

Concours de pétanque

Boulodrome Parc Municipal Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concours de pétanque en doublette, en 4 parties, ouvert à tous.
Rdv au boulodrome du parc municipal.

Restauration et buvette sur place à partir de 12h.

Gratuit.Tout public
0  .

Boulodrome Parc Municipal Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est   laboulelineenne@orange.fr

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English :

A 4-part doubles pétanque tournament, open to everyone.
Meet at the pétanque court in the municipal park.

Food and drinks available on site starting at 12:00 p.m.

Free.

L’événement Concours de pétanque Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SUD MEUSE

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