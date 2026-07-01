Concours de pétanque Boulodrome Parc Municipal Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Ligny-en-Barrois

Concours de pétanque

Boulodrome Parc Municipal Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concours de pétanque en doublette, en 4 parties, ouvert à tous.

Rdv au boulodrome du parc municipal.

Restauration et buvette sur place à partir de 12h.

Gratuit.Tout public

0 .

Boulodrome Parc Municipal Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est laboulelineenne@orange.fr

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English :

A 4-part doubles pétanque tournament, open to everyone.

Meet at the pétanque court in the municipal park.

Food and drinks available on site starting at 12:00 p.m.

Free.

L’événement Concours de pétanque Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SUD MEUSE