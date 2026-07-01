Concours de pétanque Boulodrome Parc Municipal Ligny-en-Barrois
mardi 14 juillet 2026 · Boulodrome Parc Municipal · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
Concours de pétanque
Boulodrome Parc Municipal Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concours de pétanque en doublette, en 4 parties, ouvert à tous.
Rdv au boulodrome du parc municipal.
Restauration et buvette sur place à partir de 12h.
Gratuit.Tout public
0 .
Boulodrome Parc Municipal Avenue Louis Dodin Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est laboulelineenne@orange.fr
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English :
A 4-part doubles pétanque tournament, open to everyone.
Meet at the pétanque court in the municipal park.
Food and drinks available on site starting at 12:00 p.m.
Free.
L’événement Concours de pétanque Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SUD MEUSE
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