Lorris

Concours de pétanque

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concours de pétanque

Concours de pétanque amical et familial en doublette. 8€. 4 parties. Jet du but à 14h. Inscriptions à partir de 12h. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01

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English :

Petanque competition

L’événement Concours de pétanque Lorris a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GATINAIS SUD