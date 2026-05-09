Concours de pétanque Lorris
Concours de pétanque Lorris dimanche 7 juin 2026.
Lorris
Concours de pétanque
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concours de pétanque
Concours de pétanque amical et familial en doublette. 8€. 4 parties. Jet du but à 14h. Inscriptions à partir de 12h. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01
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English :
Petanque competition
L’événement Concours de pétanque Lorris a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GATINAIS SUD
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