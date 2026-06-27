AGENDA · Lavoûte-Chilhac
Concours de pétanque/ Par le club de Foot Lavoûte-Chilhac
vendredi 14 août 2026 · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Concours de pétanque/ Par le club de Foot
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concours de pétanque en semi-nocture .
Buvette snack
.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57
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English :
Semi-nighttime pétanque tournament.
Refreshment stand
L’événement Concours de pétanque/ Par le club de Foot Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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