Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Concours de pétanque/ Par le club de Foot

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concours de pétanque en semi-nocture .

Buvette snack

.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

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English :

Semi-nighttime pétanque tournament.

Refreshment stand

L’événement Concours de pétanque/ Par le club de Foot Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier