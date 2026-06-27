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AGENDA · Lavoûte-Chilhac

Concours de pétanque/ Par le club de Foot Lavoûte-Chilhac

vendredi 14 août 2026 · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavoûte-Chilhac

Concours de pétanque/ Par le club de Foot

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concours de pétanque en semi-nocture .
Buvette snack
  .

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 

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English :

Semi-nighttime pétanque tournament.
Refreshment stand

L’événement Concours de pétanque/ Par le club de Foot Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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